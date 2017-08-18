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Фонд развития промышленности выдаст кредит на строительство сурьмяного завода в Асбесте
18 август 2017 (12:10)
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) выдаст займ Национальной сурьмяной компании (ФРП) на сумму 350 млн руб. (под 5% годовых) на строительство сурьмяного завода в Асбесте. Об этом говорится на сайте ФРС.
«На текущий момент данный продукт главным образом импортируется на отечественный рынок из Китая и Боливии. Соединение в основном применяется в качестве антипирена (вещества, придающего огнестойкость материалам) при производстве полимерной, резинотехнической продукции, кабельных пластикатов, ПВХ-композиций, искусственных кож, пигментов, стекла», — говорится в сообщении.
Предприятие по переработке около 10 тыс т сырья в год, предполагающее инвестиции в 762 млн руб., планировалось построить в Дегтярске Свердловской области. В 2015 году в городе даже заложили первый камень, но из-за массовых протестов общественников и экологов стройку перенесли в Асбест. Там, однако, также сформировалась инициативная группа, которая требует провести городской референдум о целесообразности строительства.
Отметим, что совладельцем Национальной сурьмяной компании является сын миллиардера Аркадия Ротенберга — Игорь.
«На текущий момент данный продукт главным образом импортируется на отечественный рынок из Китая и Боливии. Соединение в основном применяется в качестве антипирена (вещества, придающего огнестойкость материалам) при производстве полимерной, резинотехнической продукции, кабельных пластикатов, ПВХ-композиций, искусственных кож, пигментов, стекла», — говорится в сообщении.
Предприятие по переработке около 10 тыс т сырья в год, предполагающее инвестиции в 762 млн руб., планировалось построить в Дегтярске Свердловской области. В 2015 году в городе даже заложили первый камень, но из-за массовых протестов общественников и экологов стройку перенесли в Асбест. Там, однако, также сформировалась инициативная группа, которая требует провести городской референдум о целесообразности строительства.
Отметим, что совладельцем Национальной сурьмяной компании является сын миллиардера Аркадия Ротенберга — Игорь.
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