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Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед работниками «Инженерного центра энергетики Урала»

18 август 2017 (09:44)

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед работниками ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в Екатеринбурге.

«Установлено, что у предприятия имелась задолженность по выплате заработной платы за период июнь-июль 2017 года перед 505 работниками в сумме свыше 15,3 млн руб. По результатам надзорных мероприятий прокуратура генеральному директору ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В результате задолженность по выплате заработной платы перед работниками ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» полностью погашена.

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