Дайджест
В Хакасии напали на врача скорой помощи
17 август 2017 (17:34)
Следственный комитет проводит проверку по факту нападения на врача скорой помощи в Абакане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«11 августа в дежурную часть УМВД России по городу Абакану поступило сообщение о том, что на крыльце магазина «Хакаскосметика» лежит мужчина в бессознательном состоянии. При оказании помощи фельдшером скорой медицинской помощи, прибывшим по вызову, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, придя в сознание, нанес ему один удар кулаком в область лица», — говорится в сообщении.
Нападавшим оказался 32-летний местный житель.
«11 августа в дежурную часть УМВД России по городу Абакану поступило сообщение о том, что на крыльце магазина «Хакаскосметика» лежит мужчина в бессознательном состоянии. При оказании помощи фельдшером скорой медицинской помощи, прибывшим по вызову, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, придя в сознание, нанес ему один удар кулаком в область лица», — говорится в сообщении.
Нападавшим оказался 32-летний местный житель.
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