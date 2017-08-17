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В Хакасии напали на врача скорой помощи

Следственный комитет проводит проверку по факту нападения на врача скорой помощи в Абакане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«11 августа в дежурную часть УМВД России по городу Абакану поступило сообщение о том, что на крыльце магазина «Хакаскосметика» лежит мужчина в бессознательном состоянии. При оказании помощи фельдшером скорой медицинской помощи, прибывшим по вызову, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, придя в сознание, нанес ему один удар кулаком в область лица», — говорится в сообщении.



Нападавшим оказался 32-летний местный житель.

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