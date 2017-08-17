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В Германии обнаружили бомбу времен войны

В Германии в Хильдесхайме эвакуировали более 10 тыс. человек после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает NDR .



Снаряд был обнаружен при проведении строительных работ.



Власти перекрыли прилегающие территории. Снаряд извлекают специалисты.



Ранее на востоке Польши из городов Белосток и Супрасль также эвакуировали жителей из-за обнаруженной во время дорожных работ крупной бомбы времен Второй мировой войны.

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