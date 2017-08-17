Дайджест
В Германии обнаружили бомбу времен войны
17 август 2017 (17:34)
В Германии в Хильдесхайме эвакуировали более 10 тыс. человек после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает NDR .
Снаряд был обнаружен при проведении строительных работ.
Власти перекрыли прилегающие территории. Снаряд извлекают специалисты.
Ранее на востоке Польши из городов Белосток и Супрасль также эвакуировали жителей из-за обнаруженной во время дорожных работ крупной бомбы времен Второй мировой войны.
Снаряд был обнаружен при проведении строительных работ.
Власти перекрыли прилегающие территории. Снаряд извлекают специалисты.
Ранее на востоке Польши из городов Белосток и Супрасль также эвакуировали жителей из-за обнаруженной во время дорожных работ крупной бомбы времен Второй мировой войны.
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