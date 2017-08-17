Новости дня

В Нижнем Тагиле бывших работников ТСЖ будут судить за хищение 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших работников ТСЖ «Пихтовая, 30». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Граждане обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и п. «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное группой лиц по предварительному сговору».



По версии следствия, в период с декабря 2015 года по август 2016 года бывший руководитель ТСЖ «Пихтовая, 30» в соучастии с бухгалтером совершили хищение денежных средств, полученных от населения в качестве платы за потребляемые коммунальные услуги. В последующем по фиктивным основаниям обвиняемые перечислили похищенные деньги на расчетные счета подконтрольных организаций.



Кроме того, с целью сокрытия источника происхождения денежных средств их часть в размере более 1,2 млн руб. обвиняемые перевели на личный банковский счет и счет своей знакомой, а в последующем их обналичили.



В результате указанных действий поставщику коммунальных услуг причинен ущерб на общую сумму свыше 3,4 млн руб.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: