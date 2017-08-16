Кризис

Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подешевело на 2,6%

Средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составила 66 тыс. 302 руб. За последние четыре недели показатель снизился на 0,1%, с начала года — на 2,6%, с февраля 2015 года — на 13,6%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



По состоянию на середину августа в базе данных УПН выставляется более 9,9 тыс. квартир и около 1,8 тыс. комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается еще около 900 квартир.



Среди отдельных территориальных сегментов наибольшее снижение цен (минус 3%) за последние четыре недели зафиксировано в Центре. Здесь цена 1 кв. м. составила 93 тыс. 854 руб. за кв. м. В 4 поясе средний показатель (46 тыс. 977 руб. за кв. м.) снизился на 2,2%. В районах третьего пояса цены снизились на 0,6% (до 55 тыс. 302 руб. за кв. м.). В втором и первом ценовом поясе средние показатели изменились незначительно.



Цены на комнаты в коммунальных квартирах продолжают снижение. За последние 4 недели оно составило 0,7%, а средний уровень цен предложения опустился до 61 тыс. 162 руб. за кв. м. Этот сегмент продолжает искать ценовой уровень, который позволит ему стать привлекательным в конкуренции за покупателей с ограниченным бюджетом. Общее снижение цен с пиковых значений в этой категории составило 24,6%.



Средний срок экспозиции в настоящее время составляет 134 дня.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: