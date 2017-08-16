Дайджест
Шарапова получила специальное приглашение на US Open
16 август 2017 (17:29)
Ассоциация тенниса США (USTA), организующая турнир «Большого шлема» US Open объяснила решение выдать специальное приглашение (wild card) в основную сетку соревнований россиянке Марии Шараповой. Заявление организации опубликовал журналист The Times Стюарт Фрейзер.
«Отстранение Шараповой за допинг завершилось, оно не стало фактором, который мог бы повлиять на решение о предоставлении wild card. Следуя нашим традициям, мы предоставляем приглашение бывшим чемпионам турнира, которые не могут попасть на него по тем или иным причинам», — говорится в заявлении USTA.
Кроме того, как отмечают организаторы, Шарапова добровольно согласилась выступить перед молодыми спортсменами в кампусе USTA с речью о необходимости антидопинговой программы в теннисе.
«Отстранение Шараповой за допинг завершилось, оно не стало фактором, который мог бы повлиять на решение о предоставлении wild card. Следуя нашим традициям, мы предоставляем приглашение бывшим чемпионам турнира, которые не могут попасть на него по тем или иным причинам», — говорится в заявлении USTA.
Кроме того, как отмечают организаторы, Шарапова добровольно согласилась выступить перед молодыми спортсменами в кампусе USTA с речью о необходимости антидопинговой программы в теннисе.
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