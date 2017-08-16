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На Ямале сгорели два многоквартирных дома

Минувшей ночью в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе сгорели два жилых двухэтажных многоквартирных дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.



По информации ведомства, один из домов пострадал на площади свыше 800 кв. м. При этом жильцы, несмотря на позднее время, смогли самостоятельно эвакуироваться. Ликвидация пожара длилась два часа.



Второй двухэтажный жилой дом пострадал менее значительно — пожарным удалось ликвидировать огонь на площади 150 кв. м. Повреждены шесть квартир из 28, большую часть дома удалось спасти.

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