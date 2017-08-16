Дайджест
В венесуэльском метро прогремел взрыв
16 август 2017 (17:28)
На одной из станций в метро Каракаса произошел взрыв, в результате чего была произведена эвакуация пассажиров. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на издание El Nacional.
Отмечается, что взрыв произошел на станции «Площадь Венесуэлы», которая располагается в центре города.
При этом в руководстве метрополитена заявили, что причиной эвакуации пассажиров стал «поезд без тяги», который вызвал перебои в движении составов.
Отмечается, что взрыв произошел на станции «Площадь Венесуэлы», которая располагается в центре города.
При этом в руководстве метрополитена заявили, что причиной эвакуации пассажиров стал «поезд без тяги», который вызвал перебои в движении составов.
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