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В венесуэльском метро прогремел взрыв

На одной из станций в метро Каракаса произошел взрыв, в результате чего была произведена эвакуация пассажиров. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на издание El Nacional.



Отмечается, что взрыв произошел на станции «Площадь Венесуэлы», которая располагается в центре города.



При этом в руководстве метрополитена заявили, что причиной эвакуации пассажиров стал «поезд без тяги», который вызвал перебои в движении составов.

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