Дайджест

В венесуэльском метро прогремел взрыв

16 август 2017 (17:28)

На одной из станций в метро Каракаса произошел взрыв, в результате чего была произведена эвакуация пассажиров. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на издание El Nacional.

Отмечается, что взрыв произошел на станции «Площадь Венесуэлы», которая располагается в центре города.

При этом в руководстве метрополитена заявили, что причиной эвакуации пассажиров стал «поезд без тяги», который вызвал перебои в движении составов.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...