«Бухта Квинс»: конфликт продолжается

В Екатеринбурге пайщики жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» вышли на пикет с требованиями достройки поселка и завершения расследования уголовного дела о мошенничестве с их деньгами. Несмотря на то, что один из идеологов строительства коттеджного поселка — руководитель Театра эстрады Александр Новиков — в начале июля отчитался о готовности проблемного объекта, даже первый из двух многоквартирных домов в эксплуатацию не сдан, возведение второго только начато.Напомним, строительство поселка вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье шансонье Александра Новикова. Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов выступал бизнес-партнером А. Новикова в данном проекте. Еще в 2011-2012 годах 65 семей пайщиков жилищно-строительного кооператива, вложившие в совокупности более 140 млн руб., должны были получить жилье, однако ждут этого до сих пор.После многочисленных протестных акций пайщиков и их обращений в различные инстанции 23 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников ПЖСК «Бухта Квинс». По версии следствия, в период с 2010 по 2012 год А. Новиков и М. Шилиманов в качестве фактических руководителей ПЖСК, а также Лариса Ассонова в составе организованной преступной группы совершили хищение денежных средств пайщиков в размере порядка 50 млн руб. В январе 2017 года участникам группы было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере», а на имущество А. Новикова, в том числе участок под «Бухтой Квинс», наложен арест.По словам пайщиков, после первых судов А. Новиков заявил о намерении вернуть гражданам деньги и начал их выплачивать. Но получить их успели только 8 человек из 65. Также директор Театра эстрады заявил о возобновлении строительства «Бухты Квинс» и в начале июля текущего года отчитался о его завершении.В то же время, по словам участников ПЖСК, даже первый из двух многоквартирных домов поселка не сдан в эксплуатацию, и когда это произойдет, до сих пор неизвестно.«Дом действительно строился, причем не из самых плохих материалов, к внешней отделке у нас претензий нет. Но внутри за последние два года почти ничего не изменилось: перил на лестницах нет, но самое главное — не подведены ни вода, ни электричество. Также большим вопросом остается канализация: дома находятся в водоохранной зоне. От котельной трубу отопления в дом завели, но по квартирам разводки нет. Нам говорят, что дом будет сдан до конца года, но конкретных сроков никто не называет», — рассказала руководитель ПЖСК Зиля Булатова.Что касается судьбы второй очереди «Бухты Квинс», она вызывает еще больше вопросов. По словам Зили Булатовой, многоквартирного дома, где купили жилье 12 человек, нет вообще, и даже разрешение на его строительство отсутствует.«Наш дом должен был быть построен в 2013 году. Но на сегодняшний день там только котлован, часть фундамента и цоколя. Мы подписывали соглашение с сыном Новикова и свою часть выполнили — перечислили 2,5 млн руб. Но до сих пор вынуждены ютиться с детьми и внуками на маленькой жилплощади», — рассказала пайщица второй очереди поселка.В связи с этим граждане вышли на пикет, чтобы опровергнуть заявления о завершении строительства поселка и потребовать от идеологов проекта довести дело до конца. Также участники ПЖСК заявили о необходимости скорейшего окончания расследования уголовного дела о хищении денежных средств кооператива.«Это расследование — двигатель стройки. Сейчас Новиков пытается возместить нам основной ущерб, но есть еще и моральный вред: люди годами снимают квартиры в ожидании своего жилья. Возмещение всех этих затрат мы также хотим получить», — пояснила Зиля Булатова.Отметим, что сегодня Следственное управление СК России по Свердловской области сообщило о том, что М. Шилиманову и Л. Ассоновой предъявило окончательное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ. В ближайшее время ведомство намерено предъявить соответствующее обвинение и А. Новикову.