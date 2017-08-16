Дайджест

Трамп раскритиковал попытки переписать историю

16 август 2017 (13:19)

Президент США Дональд Трамп высказался против сноса памятников, а также обвинил СМИ в попытках изменить историю. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня снесут памятник генералу Конфедерации во время Гражданской войны Стоунуолла Джексона, а завтра это будет памятник основателям США Джорджу Вашингтону или Томасу Джефферсону? Надо задаться вопросом — где это все заканчивается», — подчеркнул Трамп.

Президент предположил, что памятники Вашингтона и Джефферсона тоже можно сносить, пользуясь теми же предлогами, что и в случае с памятниками южанами. Трамп напомнил, что оба отца-основателя были крупными рабовладельцами.

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