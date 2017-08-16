Дайджест
В США не исключили переговоры с КНДР
16 август 2017 (13:19)
Северная Корея должна показать серьезность намерений по денуклеаризации для начала переговоров с Соединенными Штатами. Об этом, как передает РИА Новости, заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.
По ее словам, Вашингтон хотел бы вести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, «когда придет время». «Когда они покажут, что они серьезно настроены, чтобы двигаться в сторону денуклеаризации. Мы пока этого не видели», — отметила Нойерт.
При этом она не стала конкретизировать предварительные условия для начала переговоров. В частности, представитель Госдепа не стала отвечать на вопрос, достаточно ли для этого будет обязательств КНДР не наносить удар по американскому острову Гуам.
По ее словам, Вашингтон хотел бы вести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, «когда придет время». «Когда они покажут, что они серьезно настроены, чтобы двигаться в сторону денуклеаризации. Мы пока этого не видели», — отметила Нойерт.
При этом она не стала конкретизировать предварительные условия для начала переговоров. В частности, представитель Госдепа не стала отвечать на вопрос, достаточно ли для этого будет обязательств КНДР не наносить удар по американскому острову Гуам.
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