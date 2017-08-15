Дайджест
В Берлине осквернили памятник советским солдатам
15 август 2017 (17:03)
41-летний мужчина осквернил мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен, расположенном в Берлине. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на Die Welt.
Как отмечается, инцидент произошел в понедельник в 12:30 по берлинскому времени (13:30 мск). Мужчина помочился на монумент, а затем плюнул на него. Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя общественного порядка, выкрикивавшего лозунги в поддержку нацизма.
Указывается также, что во время задержания он выкрикивал антироссийские лозунги. После установления личности мужчина был отпущен, отныне ему запрещено появляться в районе мемориала.
Как отмечается, инцидент произошел в понедельник в 12:30 по берлинскому времени (13:30 мск). Мужчина помочился на монумент, а затем плюнул на него. Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя общественного порядка, выкрикивавшего лозунги в поддержку нацизма.
Указывается также, что во время задержания он выкрикивал антироссийские лозунги. После установления личности мужчина был отпущен, отныне ему запрещено появляться в районе мемориала.
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