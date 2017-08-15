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УК и ТСЖ Екатеринбурга получили уведомления от администрации о паспортизации фасадов
15 август 2017 (11:59)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Управляющие компании и товарищества собственников жилья Екатеринбурга получили уведомления от районных администраций с требованием получить паспорта фасадов домов, находящихся на гостевом маршруте.
Копия подобного уведомления от администрации Ленинского района есть в распоряжении редакции УрБК. Письмо датировано 15 июня 2017 года, однако получили его представители УК и ТСЖ в конце июля от квартальных.
«Администрация Ленинского района города Екатеринбурга в соответствии с п. 3 постановления администрации города Екатеринбурга от 05.05.2017 № 739 уведомляет о необходимости проведения работ по паспортизации фасадов и приведению объектов в соответствие требованиям, установленным правилами благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», собственникам, арендаторам и лицам, ответственным за эксплуатацию объектов», — гласит уведомление.
Напомним, весной 2017 года администрация Екатеринбурга утвердила перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых необходимо привести в соответствие требованиям, установленным городскими правилами благоустройства в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
В частности, проект подразумевал приведение к единообразию всех балконов в отдельно взятом многоквартирном доме, то есть либо все застеклить в едином стиле, либо расстеклить и привести в первоначальный вид. Предполагалось, что и заказ паспорта фасада, и его реализацию жители города оплатят за свой счет. Всего в список гостевых маршрутов попали 2 тыс. 065 объектов, которые расположены во всех районах Екатеринбурга.
В июне 2016 года глава администрации Александр Якоб признал, что к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года провести массовое расстекление балконов нереально. Чуть позже во время визита президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург главу государства возмутило, что в Екатеринбурге собственников домов обязывают за свой счет приводить фасады в единый облик. После этого в Екатеринбургской городской думе предложили изменить схему финансирования проекта.
Отметим, что рассылка подобных уведомлений может означать, что администрация Екатеринбурга не отказалась от идеи провести «реновацию» фасадов за счет горожан.
Копия подобного уведомления от администрации Ленинского района есть в распоряжении редакции УрБК. Письмо датировано 15 июня 2017 года, однако получили его представители УК и ТСЖ в конце июля от квартальных.
«Администрация Ленинского района города Екатеринбурга в соответствии с п. 3 постановления администрации города Екатеринбурга от 05.05.2017 № 739 уведомляет о необходимости проведения работ по паспортизации фасадов и приведению объектов в соответствие требованиям, установленным правилами благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», собственникам, арендаторам и лицам, ответственным за эксплуатацию объектов», — гласит уведомление.
Напомним, весной 2017 года администрация Екатеринбурга утвердила перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых необходимо привести в соответствие требованиям, установленным городскими правилами благоустройства в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
В частности, проект подразумевал приведение к единообразию всех балконов в отдельно взятом многоквартирном доме, то есть либо все застеклить в едином стиле, либо расстеклить и привести в первоначальный вид. Предполагалось, что и заказ паспорта фасада, и его реализацию жители города оплатят за свой счет. Всего в список гостевых маршрутов попали 2 тыс. 065 объектов, которые расположены во всех районах Екатеринбурга.
В июне 2016 года глава администрации Александр Якоб признал, что к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года провести массовое расстекление балконов нереально. Чуть позже во время визита президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург главу государства возмутило, что в Екатеринбурге собственников домов обязывают за свой счет приводить фасады в единый облик. После этого в Екатеринбургской городской думе предложили изменить схему финансирования проекта.
Отметим, что рассылка подобных уведомлений может означать, что администрация Екатеринбурга не отказалась от идеи провести «реновацию» фасадов за счет горожан.
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