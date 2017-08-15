УК и ТСЖ Екатеринбурга получили уведомления от администрации о паспортизации фасадов

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Управляющие компании и товарищества собственников жилья Екатеринбурга получили уведомления от районных администраций с требованием получить паспорта фасадов домов, находящихся на гостевом маршруте.Копия подобного уведомления от администрации Ленинского района есть в распоряжении редакции УрБК. Письмо датировано 15 июня 2017 года, однако получили его представители УК и ТСЖ в конце июля от квартальных.«Администрация Ленинского района города Екатеринбурга в соответствии с п. 3 постановления администрации города Екатеринбурга от 05.05.2017 № 739 уведомляет о необходимости проведения работ по паспортизации фасадов и приведению объектов в соответствие требованиям, установленным правилами благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», собственникам, арендаторам и лицам, ответственным за эксплуатацию объектов», — гласит уведомление.Напомним, весной 2017 года администрация Екатеринбурга утвердила перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых необходимо привести в соответствие требованиям, установленным городскими правилами благоустройства в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018.В частности, проект подразумевал приведение к единообразию всех балконов в отдельно взятом многоквартирном доме, то есть либо все застеклить в едином стиле, либо расстеклить и привести в первоначальный вид. Предполагалось, что и заказ паспорта фасада, и его реализацию жители города оплатят за свой счет. Всего в список гостевых маршрутов попали 2 тыс. 065 объектов, которые расположены во всех районах Екатеринбурга.В июне 2016 года глава администрации Александр Якоб признал, что к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года провести массовое расстекление балконов нереально. Чуть позже во время визита президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург главу государства возмутило, что в Екатеринбурге собственников домов обязывают за свой счет приводить фасады в единый облик. После этого в Екатеринбургской городской думе предложили изменить схему финансирования проекта.Отметим, что рассылка подобных уведомлений может означать, что администрация Екатеринбурга не отказалась от идеи провести «реновацию» фасадов за счет горожан.