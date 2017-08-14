Дайджест
Россия назначит нового посла в Индии
14 август 2017 (17:50)
Новым послом России в Индии станет замдиректора Генерального секретариата МИД России Николай Кудашев. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на диписточники.
«Кандидатура Николая Кудашева на должность посла России в Индии была поддержана комитетами по международным делам Совета Федерации и Госдумы в конце мая», — сказал источник.
В данный момент Россия в Нью-Дели представлена на уровне временного поверенного в делах — посол России в Индии Александр Кадакин, находившийся на этом посту с 2009 года, скончался в январе 2017 года в результате болезни.
«Кандидатура Николая Кудашева на должность посла России в Индии была поддержана комитетами по международным делам Совета Федерации и Госдумы в конце мая», — сказал источник.
В данный момент Россия в Нью-Дели представлена на уровне временного поверенного в делах — посол России в Индии Александр Кадакин, находившийся на этом посту с 2009 года, скончался в январе 2017 года в результате болезни.
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