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Археологи нашли в Великом Новгороде фрески XII века

14 август 2017 (17:50)

Археологи нашли в Великом Новгороде несколько фресок XII века, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ).

«На обломках фресок сохранились фрагменты ликов, одежд, орнаментов. Есть множество граффити. Это тексты на глаголице и кириллице, кресты, изображения зверей», — сообщили в ГМЗ.

Фрески обнаружили на руинах церкви Благовещения на Рюриковом городище. Согласно источникам, церковь была построена и расписана в 1103 году, однако в XIV веке храм разобрали и на его месте построили новый. До настоящего времени фрески считались утраченными.

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