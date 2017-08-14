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В I полугодии продажи смартфонов в России выросли почти на 10%

УрБК, Москва, 14.08.2017. Жители России в январе-июне 2017 года приобрели 12,4 млн смартфонов, что на 9,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В денежном эквиваленте продажи выросли с 138 до 157,5 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании «М.Видео».



В июле 2017 года штучные продажи смартфонов в России выросли на 16% (до 2,2 млн штук) по сравнению с соответствующим месяцем 2016 года.



«С начала 2017 года производители и ритейлеры поэтапно несколько раз снижали цены на смартфоны, что стимулировало интерес покупателей. Драйвером рынка с начала 2017 года являются китайские бренды — Huawei, Meizu, ZTE, Xiaomi, которые уже перешли в средний и средний плюс ценовой сегменты, заняли по итогам полугодия 20% рынка и продолжают укреплять позиции. Эффект закрепили удачные старты новинок Samsung, LG и китайских брендов. Уверенный рост рынка как в обороте, так и в натуральных продажах, продолжается и в июле. Мы ожидаем, что II полугодие должно быть не менее позитивным в свете стартов продаж новых моделей», — заявил руководитель департамента мобильной техники «М.Видео» Сергей Сухоруков.

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