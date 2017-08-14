ФСК ЕЭС улучшила финансовые результаты

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») подвела итоги работы за 6 месяцев 2017 года. В ходе совещания с руководством филиалов председатель правления компании Андрей Муров отметил положительную динамику основных финансово-экономических показателей. При этом количество аварий на энергообъектах снизилось почти на 15%.Согласно данным, представленным на совещании, в первом полугодии 2017 года выручка ФСК ЕЭС увеличилась на 8% (92,8 млрд руб. против 85,9 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года), чистая прибыль — на 13,8% (18,6 млрд руб. против 16,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года).В части работы с потребителями отмечен рост выручки по передаче электроэнергии на 8,9% с опережением роста тарифа почти на 1,5 процентных пункта.Кроме того, выполнен план полугодия по вводу и финансированию проектов инвестиционной программы. Всего до конца года предстоит ввести почти 7,2 тыс. МВА трансформаторной мощности и 2,1 тыс. км новых линий электропередачи.Среди наиболее крупных мероприятий — макропроект по укреплению связей между ОЭС Северо-Запада и Центра, выдача мощности Ростовской АЭС, а также проекты технологического присоединения в Западной Сибири, усиления системной надежности на Дальнем Востоке.Как отметил Андрей Муров, главный приоритет ФСК ЕЭС — обеспечение надежного электроснабжения потребителей. В среднем по стране удельная аварийность за 7 месяцев снизилась на 12%.Наибольший прогресс достигнут в регионах Центра и Волги. Руководству филиалов поручено тщательно проанализировать все технологические нарушения и сохранить тренд на снижение аварийности.Что касается Уральского региона, на данной территории ФСК ЕЭС продолжает модернизацию оборудования, в том числе с целью уменьшения числа внештатных ситуаций. Так, до конца 2017 года компания планирует установить 8,8 тыс. новых стеклянных изоляторов на линиях электропередачи на Урале.Это повысит надежность работы энергообъектов в Пермском крае, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, в том числе выдачу мощности Верхнетагильской, Южно-Уральской и Челябинской ГРЭС.В настоящее время на энергообъектах заменили 6,5 тыс. фарфоровых изоляторов на стеклянные. Работы проводятся на линиях 220 кВ «Фаленки — Бумкомбинат», «Фаленки — Тяговая», «Верхнетагильская ГРЭС — Тагил», «Курчатовская — Каменская», «Курчатовская — Окунево», «Верхнетагильская ГРЭС — Первомайская», «Козырево — Шумиха», «Южно-Уральская ГРЭС — Шагол», «Челябинская ГРЭС — Шагол» и 110 кВ «Киембай — Щербаковская».«В отличие от фарфоровых, стеклянные изоляторы меньше подвержены загрязнениям, обладают большей изолирующей способностью и механической прочностью. Дефекты стеклянной изоляции обнаруживаются визуально, без применения диагностических устройств, что позволяет обеспечить их своевременную замену и избежать внештатных ситуаций», — рассказали в пресс-службе компании.Следует отметить, что глава ФСК ЕЭС Андрей Муров в ходе совещания поручил руководителям филиалов компании в ближайшей перспективе полностью исключить контролируемые риски возникновения аварий. Также перед участниками была поставлена задача обеспечения безусловного исполнения инвестиционной программы.