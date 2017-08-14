Дайджест
В Иране произошла утечка хлора
14 август 2017 (13:30)
В иранском городе Дизфуль произошла утечка хлора. Об этом сообщает Associated Press.
В результате инцидента, по последним данным, пострадали 475 человек. Все они были доставлены в местные больницы, однако госпитализация потребовалась только 45-ти из них. Остальные были отпущены после осмотра. Hamrin News сообщает о гибели одного человека в результате ЧП.
По информации портала Erem News, утечка произошла накануне вечером на заброшенном складе, принадлежащем местной водопроводной компании и расположенном на окраине города. Во всех больницах объявлено чрезвычайное положение.
В результате инцидента, по последним данным, пострадали 475 человек. Все они были доставлены в местные больницы, однако госпитализация потребовалась только 45-ти из них. Остальные были отпущены после осмотра. Hamrin News сообщает о гибели одного человека в результате ЧП.
По информации портала Erem News, утечка произошла накануне вечером на заброшенном складе, принадлежащем местной водопроводной компании и расположенном на окраине города. Во всех больницах объявлено чрезвычайное положение.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На пивоварне Carlsberg произошла утечка аммиака
- В Англии в бассейне произошла утечка химикатов
- На станции «Свердловск-Сортировочный» из цистерны с пропиленом произошла утечка
- На «Фукусиме-1» новая утечка
- Из-за утечки газа в химико-металлургическом цехе Корпорации ВСМПО-АВИСМА погибло трое рабочих
Loading...