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В Иране произошла утечка хлора

В иранском городе Дизфуль произошла утечка хлора. Об этом сообщает Associated Press.



В результате инцидента, по последним данным, пострадали 475 человек. Все они были доставлены в местные больницы, однако госпитализация потребовалась только 45-ти из них. Остальные были отпущены после осмотра. Hamrin News сообщает о гибели одного человека в результате ЧП.



По информации портала Erem News, утечка произошла накануне вечером на заброшенном складе, принадлежащем местной водопроводной компании и расположенном на окраине города. Во всех больницах объявлено чрезвычайное положение.

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