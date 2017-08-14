Дайджест
В Антарктиде обнаружили более 90 вулканов
14 август 2017 (13:30)
Ученые из Эдинбургского университета обнаружили подо льдами Антарктиды 91 вулкан. Об этом сообщает британская газета Guardian.
Вулканы высотой от 100 до почти четырех тысяч метров, покрыты двухкилометровым слоем льда, расположены в западной части материка. Ранее ученые знали о существовании на континенте 47 вулканов.
Специалисты планируют определить, насколько активны находки и каков риск их извержения. Геологи утверждают, что если один из этих вулканов проснется, то это приведет к последующей дестабилизации ледяных покровов Антарктики и выходу льда в море.
Вулканы высотой от 100 до почти четырех тысяч метров, покрыты двухкилометровым слоем льда, расположены в западной части материка. Ранее ученые знали о существовании на континенте 47 вулканов.
Специалисты планируют определить, насколько активны находки и каков риск их извержения. Геологи утверждают, что если один из этих вулканов проснется, то это приведет к последующей дестабилизации ледяных покровов Антарктики и выходу льда в море.
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