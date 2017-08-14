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В Антарктиде обнаружили более 90 вулканов

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили подо льдами Антарктиды 91 вулкан. Об этом сообщает британская газета Guardian.



Вулканы высотой от 100 до почти четырех тысяч метров, покрыты двухкилометровым слоем льда, расположены в западной части материка. Ранее ученые знали о существовании на континенте 47 вулканов.



Специалисты планируют определить, насколько активны находки и каков риск их извержения. Геологи утверждают, что если один из этих вулканов проснется, то это приведет к последующей дестабилизации ледяных покровов Антарктики и выходу льда в море.

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