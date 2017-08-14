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Российский рынок новых легковых автомобилей сегмента Luxury в I полугодии вырос на 9%

УрБК, Москва, 14.08.2017. Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам 6 месяцев 2017 года составил 733 единицы. Это на 9% выше показателя годичной давности (675 шт.), сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Свыше 40% рынка люксовых автомобилей приходится лишь на одну модель — Mercedes-Benz Maybach S-Class. В I полугодии ее обладателями стали 314 жителей России. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati, реализация которых составила 213 экземпляров. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Bentley (116 шт.). Также за это время в нашей стране было приобретено 47 новых Rolls-Royce, 17 — Lamborghini, 15 — Ferrari и 11 — Aston Martin.



Порядка 70% всего объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury в январе-июне 2017 года пришлось на Москву и Подмосковье, где в общей сложности было реализовано 503 экземпляра. Жители Санкт-Петербурга приобрели 46 люксовых автомобилей.

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