Дайджест
Комментатора CNN уволили за нацистское приветствие
11 август 2017 (17:18)
Американский телеканал CNN уволил политического комментатора Джеффри Лорда за публикацию в твиттере нацистского приветствия. Об этом сообщается на сайте телеканала.
«Нацистские приветствия непростительны. Джеффри Лорд больше не работает с телекомпанией», — заявили в CNN.
При этом сам Лорд отметил, что при публикации данного приветствия он пытался высмеять нацистов, а его твит был неправильно понят.
Ранее сообщалось, что китайских туристов задержали за нацистское приветствие у здания Рейхстага.
«Нацистские приветствия непростительны. Джеффри Лорд больше не работает с телекомпанией», — заявили в CNN.
При этом сам Лорд отметил, что при публикации данного приветствия он пытался высмеять нацистов, а его твит был неправильно понят.
Ранее сообщалось, что китайских туристов задержали за нацистское приветствие у здания Рейхстага.
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