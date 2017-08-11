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Комментатора CNN уволили за нацистское приветствие

Американский телеканал CNN уволил политического комментатора Джеффри Лорда за публикацию в твиттере нацистского приветствия. Об этом сообщается на сайте телеканала.



«Нацистские приветствия непростительны. Джеффри Лорд больше не работает с телекомпанией», — заявили в CNN.



При этом сам Лорд отметил, что при публикации данного приветствия он пытался высмеять нацистов, а его твит был неправильно понят.



Ранее сообщалось, что китайских туристов задержали за нацистское приветствие у здания Рейхстага.

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