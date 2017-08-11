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В доме охотника обнаружили убитого амурского тигра

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту обнаружения убитого амурского тигра в доме местного охотника. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Установлено, что в лесу у села Малая Кема охотник застрелил тигра, тушу которого заморозил и спрятал в своем доме», — отметили в центре «Амурский тигр».



Ранее сообщалось, что житель Приморья заплатит более 9 млн руб. за убийство тигров и медведей.

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