Похитители тепла

Практически за месяц до старта отопительного сезона Свердловский филиал ПАО «Т Плюс» — «ЭнергосбыТ Плюс» заявил о том, что в Екатеринбурге 100 управляющих компаний и товариществ собственников жилья рискуют не получить паспорт готовности к зиме из-за долгов перед энергетиками. Сверка по задолженности — вторая часть подготовки к отопительному сезону, которую к 1 сентября должны пройти все УК и ТСЖ. Между тем в списке злостных неплательщиков оказались крупнейшие управдомы города, жилой фонд которых включает не одну сотню объектов.По состоянию на 10 августа 100 УК и ТСЖ Екатеринбурга задолжали «ЭнергосбыТ Плюс» за тепло и горячую воду почти 1 млрд руб. Сейчас они рискуют не получить акты готовности к осенне-зимнему периоду-2017 (ОЗП), отметили в ресурсоснабжающей организации.«Сверка по задолженности за использованные теплоресурсы по состоянию на 1 сентября — обязательный этап в порядке организации подключения потребителя к теплу. Одним из условий подключения в ОЗП является отсутствие задолженности», — отмечают в «ЭнергосбыТ Плюс».В компании составили антирейтинг злостных должников в каждом районе города. Его возглавила УК «Чкаловская» с долгом 172,3 млн руб. В ее управлении находится более 300 многоквартирных домов (МКД). В перечень попали и другие крупные УК: «УЖК ЖКО-Екатеринбург» с долгом 122, 2 млн руб. (109 МКД в управлении), АО «УК «Евразийский расчетный центр» с долгом 74 млн руб. (120 МКД), УК «Стрела» с долгом 52 млн руб. (114 МКД), УК «Пионер» с долгом свыше 18 млн руб. (более 200 МКД).Вслед за этим в администрации Екатеринбурга отчитались о готовности 56,3% жилищного фонда города к ОЗП.«По данным на начало августа, к наступлению зимы уже полностью готово 4 тысячи 636 жилых многоквартирных домов (56,3% от общего числа), 5 тысяч 906 узлов управления (58,9%). Системы теплоснабжения службы промыли в 5 тысячах 120 домах (70,2%)», — сообщила пресс-служба горадминистрации.В «ЭнергосбыТ Плюс» УрБК пояснили, что сверка по задолженности — другая часть подготовки к отопительному сезону, не связанная с технологическими процедурами. Компания уже уведомила администрацию города о риске 100 УК не пройти этот этап.«Мы в данном случае ведем речь о второй части подготовки к отопительному сезону — не о технологических процедурах, а именно о погашении задолженности, выполнении требуемых законом нормативных актов. В данном случае мы предполагаем, что, извещая штаб по подготовке к отопительному сезону в администрации города, мы способствуем разрешению ситуации и со стороны административного ресурса», — прокомментировала руководитель пресс-службы Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Ольга Гидеева.По ее словам, поставщик тепла все равно не сможет оставить жителей домов без отопления. Тем не менее за оставшееся до начала отопительного сезона время с должников попытаются взыскать по максимуму.«Права потребителей, даже если они не выполняют свои обязательства, защищены законом. Коммунальные услуги — это социальное благо, и человек не может быть его лишен. Понятно, что поставщик ресурсов, органы власти, надзорные органы, в том числе прокуратура, будут стоять до последнего, что долги должны быть погашены, что дела должны быть приведены в порядок. Но ни один надзорный орган, в том числе прокуратура, не допустит ситуации, при которой люди поздней осенью или тем более зимой будут сидеть без тепла. С горячей водой будет та же самая ситуация», — пояснила Ольга Гидеева.Директор по развитию УК «Лига ЖКХ» Илья Сотонин отмечает, что жителям домов организаций-должников отопление будут подключать в последнюю очередь. По его словам, чтобы избавиться от подобной ситуации, МКД стоит избавиться от посредников — УК и ТСЖ — перейти на прямые договоры с поставщиками ресурсов.«Отопление точно всем включат. Просто дома управляющих компаний-должников будут подключать последними. Соответственно, эти управляющие компании будут получать много вопросов от жителей. Вообще самый лучший вариант — перевести дома на прямые договоры: жители платят напрямую в «Т Плюс», минуя управляющую компанию. Это лучше и для поставщика — организация понимает, с кого получает или не получает деньги, сама работает с должниками, а управляющая компания занимается только техническим обслуживанием дома, подготовкой инженерных систем к отопительному сезону», — рассказал И. Сотонин.При этом «ЭнергосбыТ Плюс» мог уже перейти к такой системе в одностороннем порядке, уверяет представитель «Лиги ЖКХ».«По идее, «Т Плюс», если имеет проблемы с рядом управляющих компаний, которые не перечисляют им деньги жителей, давно бы мог уже воспользоваться законом и перевести все дома на прямые договоры с жителями. Так может и «Водоканал» поступить. Но почему-то в данный момент им легче говорить, что управляющие компании не платят, но ничего с этим не делать», — отметил он.Отметим, что одна управляющая организация может иметь отдельные договоры на поставку ресурсов по разным домам. Соответственно, и оплата по одному договору может пройти в полном объеме, а по другому быть «нулевой». При таком количестве должников выяснить, какие дома рискуют провести конец сентября в ожидании тепла, — процесс довольно трудоемкий. Впрочем, ситуация с появлением задолженности повторяется из года в год, и героями ее остаются, как правило, одни и те же управляющие компании. В связи с этим остается под вопросом, почему ни жители, ни сами поставщики ресурсов не спешат воспользоваться новыми механизмами.