Новый инвестор не помог ЖК «Кольцовский»

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль ситуацию, связанную с очередным срывом сроков сдачи в эксплуатацию жилого комплекса (ЖК) «Кольцовский», расположенного на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге. В сентябре 2016 года у пайщиков проблемного объекта появилась надежда. По данным надзорного ведомства, застройщик в лице АН «Базис» безвозмездно передал компании «Виктория Инвест» земельный участок под строящимся жилым домом по ул. Бахчиванджи, 15 вместе с объектом незавершенного строительства. Однако новый инвестор за истекший год так не смог реанимировать этот проект. В результате пайщики ЖК «Кольцовский» снова стали выходить на митинги и устраивать голодовки.Отметим, что строительство жилого комплекса началось в IV квартале 2012 года и должно было завершиться во II квартале 2015 года. В ходе ранее проведенных проверок прокуратурой установлено, что в состав ЖСК «Авиатор» (его создали для реализации проекта) в качестве пайщиков входят 152 гражданина. Фактическое выполнение работ по возведению объекта на основании договора подряда выполняло АН «Базис». В настоящее время в отношении руководства компании возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 169 УК РФ.Осенью 2016 года министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области стало инициатором соглашения между АН «Базис» и компанией «Виктория Инвест», которое предусматривало достройку проблемного объекта.«Начиная с указанной даты, новый застройщик при поддержке органов исполнительной власти и прокуратуры решил вопросы перепроектирования ЖК «Кольцовский» с исключением подземного паркинга, получено новое положительное заключение экспертизы, разрешение на строительство, проработаны вопросы с сетевыми компаниями, включая «Екатеринбурггаз», выполнен монтаж светопрозрачных конструкций, работы по обустройству кровли жилого дома. По состоянию на 5 апреля 2017 года степень готовности объекта составляла около 90%. На тот момент были не завершены работы по монтажу наружных и внутренних инженерных сетей, отделке, благоустройству территории. Срок ввода в эксплуатацию наметили на IV квартал 2017 года», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.Однако запал нового застройщика достаточно быстро иссяк. В июне текущего года пайщики направили информацию в надзорное ведомство, что сформированная модель достройки проблемного объекта оказалась сорвана. Компания «Виктория Инвест» неожиданно заморозила стройплощадку.По словам пайщиков объекта, спустя два месяца ситуация практически никак не изменилась.«10 августа 2017 года прошло собрание пайщиков Бахчиванджи, 15. Итог неутешительный, у «Виктории» нет денег на достройку дома ЖК «Кольцовский», а по ЖК «Комиссару» (этот объект АН «Базис» также передало «Виктории Инвест» в сентябре 2016 года — прим. ред.) вообще глухо. «Виктория», похоже, сдается, так что сроков строительства и прочих конкретных действий по достройке нет. Хотя «Строй-акцент» (еще один застройщик — прем. ред.) выразил готовность выйти на объект. В принципе, желающих много, да денег у них мало. Вопрос по утверждению нового председателя правления ЖСК «Авиатор» повис в воздухе. Было сделано видеообращение к правительству по ситуации вокруг стройки. Даже объявлена голодовка одного из пайщиков», — написал на одном из городских форумов пайщик ЖК «Кольцовский».«Ранее нам давали слово, что мы заедем в свой дом до конца 2017 года. Недавно мы посмотрели состояние строительного объекта. Очевидно, что достроить объект в текущем году просто нереально. Ходят слухи о том, что у нас снова хотят поменять инвестора. Даже если его найдут, понадобится какое-то время не передачу документов. Нам придется ждать еще достаточно долго», — рассказала пайщица дома на ул. Бахчиванджи, 15.Пострадавшие екатеринбуржцы чувствуют себя обманутыми дважды. Сначала они поверили АН «Базис», потом — компании «Виктория Инвест». Однако в обоих случаях надежды на достройку проблемного объекта в обозначенный срок оказались тщетными. Сейчас чиновникам, по всей видимости, придется искать третьего застройщика, который все-таки сможет довести реализацию проекта до конца.