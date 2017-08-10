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В Китае продолжаются землетрясения

В Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе зафиксирована серия повторных толчков, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.



Подземный толчок магнитудой 4,3 был зафиксирован в 03.10 в 235 км к юго-западу от города Карамай.



В этом же районе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9.



8 августа землетрясение магнитудой 6,5 произошло на северо-западе Китая. К настоящему моменту известно о 19 погибших. При этом 217 человек пострадали.

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