Дайджест
Россия доставила гумпомощь в Сирию
9 август 2017 (17:06)
Военные из российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь на территорию, которую контролируют боевики вооруженной оппозиции Сирии на севере провинции Хомс. Об этом сообщает «Интерфакс».
В населенный пункт Эр-Растан, расположенный к северу от города Хомс, приехали «КамАЗы» с мясными консервами, крупой, сахаром и мукой. Район входит в новую зону деэскалации «Хомс», которая была создана в начале августа.
«Сегодня ЦПВС впервые в зону деэскалации (в провинции Хомс) доставил гуманитарный груз, в состав которого входит мука, сахар, консервы и индивидуальные пакеты для гуманитарной раздачи. Гуманитарные грузы и раньше доставлялись в провинцию Хомс, но здесь (в новой зоне деэскалации) не так давно еще велись боевые действия, были достигнуты договоренности об их прекращении и проведении мероприятий по мирному урегулированию», — сказал представитель центра Федор Очинский.
В населенный пункт Эр-Растан, расположенный к северу от города Хомс, приехали «КамАЗы» с мясными консервами, крупой, сахаром и мукой. Район входит в новую зону деэскалации «Хомс», которая была создана в начале августа.
«Сегодня ЦПВС впервые в зону деэскалации (в провинции Хомс) доставил гуманитарный груз, в состав которого входит мука, сахар, консервы и индивидуальные пакеты для гуманитарной раздачи. Гуманитарные грузы и раньше доставлялись в провинцию Хомс, но здесь (в новой зоне деэскалации) не так давно еще велись боевые действия, были достигнуты договоренности об их прекращении и проведении мероприятий по мирному урегулированию», — сказал представитель центра Федор Очинский.
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