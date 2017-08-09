Дайджест

Россия доставила гумпомощь в Сирию

Военные из российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь на территорию, которую контролируют боевики вооруженной оппозиции Сирии на севере провинции Хомс. Об этом сообщает «Интерфакс».



В населенный пункт Эр-Растан, расположенный к северу от города Хомс, приехали «КамАЗы» с мясными консервами, крупой, сахаром и мукой. Район входит в новую зону деэскалации «Хомс», которая была создана в начале августа.



«Сегодня ЦПВС впервые в зону деэскалации (в провинции Хомс) доставил гуманитарный груз, в состав которого входит мука, сахар, консервы и индивидуальные пакеты для гуманитарной раздачи. Гуманитарные грузы и раньше доставлялись в провинцию Хомс, но здесь (в новой зоне деэскалации) не так давно еще велись боевые действия, были достигнуты договоренности об их прекращении и проведении мероприятий по мирному урегулированию», — сказал представитель центра Федор Очинский.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: