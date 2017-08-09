Дайджест

Россия и Китай проведут второй этап военно-морских учений

9 август 2017 (17:06)

Представители ВМФ России и ВМС Китая договорились о проведении второго этапа учений «Морское взаимодействие-2017» с 18 по 26 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Владимира Матвеева.

Сообщается, что церемония подписания протокола заключительной конференции по организации планирования и подготовки учений прошла в доме офицеров ТОФ во Владивостоке.

«В протоколе конференции российская и китайская стороны утвердили время проведения учения — в период с 18 по 26 сентября 2017 года», — сообщил Матвеев.


Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...