Дайджест
Россия и Китай проведут второй этап военно-морских учений
9 август 2017 (17:06)
Представители ВМФ России и ВМС Китая договорились о проведении второго этапа учений «Морское взаимодействие-2017» с 18 по 26 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Владимира Матвеева.
Сообщается, что церемония подписания протокола заключительной конференции по организации планирования и подготовки учений прошла в доме офицеров ТОФ во Владивостоке.
«В протоколе конференции российская и китайская стороны утвердили время проведения учения — в период с 18 по 26 сентября 2017 года», — сообщил Матвеев.
Сообщается, что церемония подписания протокола заключительной конференции по организации планирования и подготовки учений прошла в доме офицеров ТОФ во Владивостоке.
«В протоколе конференции российская и китайская стороны утвердили время проведения учения — в период с 18 по 26 сентября 2017 года», — сообщил Матвеев.
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