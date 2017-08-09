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КНДР готова нанести ракетный удар по военной базе США

Северокорейские военные готовы нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, как только решение об этом примет глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление руководства КНДР, распространенное агентством ЦТАК.



Указывается, что Пхеньян может нанести удар по американским базам на Гуаме баллистической ракетой средней дальности «Хвасон-12», впервые запущенной 14 мая.



На острове расположены авиабаза американских ВВС Андерсен, а также военно-морская база Апра.



Как отмечается, подобное заявление является реакцией Пхеньяна на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ответит КНДР «огнем и яростью» в том случае, если действия Северной Кореи будут угрожать Америке.

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