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«Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА

Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Встреча состоялась во вторник, 8 августа, на стадионе «Филип II Арена» в Скопье (Македония) и завершилась победой сливочных со счетом 2:1. На 24-й минуте мадридцы вышли вперед усилиями Карлоса Касемиро, на 52-й минуте Иско удвоил преимущество. Десять минут спустя Ромелу Лукаку отквитал один мяч, но манкунианцы уступили.



«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в четвертый раз в истории. До этого мадридцы завоевывали трофей в 2002, 2014 и 2016 году.

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