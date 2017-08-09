Дайджест
«Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
9 август 2017 (13:42)
Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Встреча состоялась во вторник, 8 августа, на стадионе «Филип II Арена» в Скопье (Македония) и завершилась победой сливочных со счетом 2:1. На 24-й минуте мадридцы вышли вперед усилиями Карлоса Касемиро, на 52-й минуте Иско удвоил преимущество. Десять минут спустя Ромелу Лукаку отквитал один мяч, но манкунианцы уступили.
«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в четвертый раз в истории. До этого мадридцы завоевывали трофей в 2002, 2014 и 2016 году.
Встреча состоялась во вторник, 8 августа, на стадионе «Филип II Арена» в Скопье (Македония) и завершилась победой сливочных со счетом 2:1. На 24-й минуте мадридцы вышли вперед усилиями Карлоса Касемиро, на 52-й минуте Иско удвоил преимущество. Десять минут спустя Ромелу Лукаку отквитал один мяч, но манкунианцы уступили.
«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в четвертый раз в истории. До этого мадридцы завоевывали трофей в 2002, 2014 и 2016 году.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Сборная России по футболу покинула Евро-2016
- Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
- В матче Кубка Испании мадридский «Реал» обыграл «Барселону»
- «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»
- «Барселона» обыграла мадридский «Реал» в первом матче Суперкубка Испании
Loading...