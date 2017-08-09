Дайджест
МОК нашел новый способ выявления подмены допинг-проб
9 август 2017 (13:42)
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что ученые нашли новый метод для определения вскрытия пробирок для допинг-проб. Об этом сообщает Europe online magazine.
Ученые сделали открытие в ходе исследований в судебно-медицинском институте Лозанны. Теперь можно провести юридически обоснованную судмедэкспертизу царапин на пробирках с допинг-пробами.
Новый метод должен помочь МОК в расследовании, которое было открыто в отношении российских спортсменов после двух докладов главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Канадский юрист заявлял, что на нескольких десятках пробирок с анализами россиян, принимавших участие в Олимпиаде-2014 в Сочи, есть следы вскрытия, что свидетельствует об их подмене.
Ученые сделали открытие в ходе исследований в судебно-медицинском институте Лозанны. Теперь можно провести юридически обоснованную судмедэкспертизу царапин на пробирках с допинг-пробами.
Новый метод должен помочь МОК в расследовании, которое было открыто в отношении российских спортсменов после двух докладов главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Канадский юрист заявлял, что на нескольких десятках пробирок с анализами россиян, принимавших участие в Олимпиаде-2014 в Сочи, есть следы вскрытия, что свидетельствует об их подмене.
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