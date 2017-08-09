Дайджест

МОК нашел новый способ выявления подмены допинг-проб

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что ученые нашли новый метод для определения вскрытия пробирок для допинг-проб. Об этом сообщает Europe online magazine.



Ученые сделали открытие в ходе исследований в судебно-медицинском институте Лозанны. Теперь можно провести юридически обоснованную судмедэкспертизу царапин на пробирках с допинг-пробами.



Новый метод должен помочь МОК в расследовании, которое было открыто в отношении российских спортсменов после двух докладов главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Канадский юрист заявлял, что на нескольких десятках пробирок с анализами россиян, принимавших участие в Олимпиаде-2014 в Сочи, есть следы вскрытия, что свидетельствует об их подмене.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: