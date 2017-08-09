Дайджест
В Финляндии пропали 37 украинцев
9 август 2017 (13:42)
В Финляндии пропали 37 украинцев и три гражданина Эстонии, приехавшие собирать ягоды. Об этом сообщает Yle.
Как отмечается, 30 июля секретарю охотничьего общества города Тууповаара Суло Сухонену поступил звонок с просьбой о размещении приехавших на сбор ягод людей. Украинцам и эстонцам были предоставлены охотничий дом и питание. Известно, что первоначально группа должна была отправиться в город Юка, однако эта поездка по неизвестным причинам была отменена в последний момент. Спустя несколько дней Сухонен обратился в правоохранительные органы с целью узнать, что делать с этими людьми дальше.
8 августа к дому, в котором были размещены 37 украинцев и три эстонца, прибыли сотрудники полиции и сам Сухонен, однако внутри постройки они никого не обнаружили. В разговоре с Yle Сухонен отметил, что видел неподалеку от дома следы транспортного средства, предположительно, автобуса.
Как отмечается, 30 июля секретарю охотничьего общества города Тууповаара Суло Сухонену поступил звонок с просьбой о размещении приехавших на сбор ягод людей. Украинцам и эстонцам были предоставлены охотничий дом и питание. Известно, что первоначально группа должна была отправиться в город Юка, однако эта поездка по неизвестным причинам была отменена в последний момент. Спустя несколько дней Сухонен обратился в правоохранительные органы с целью узнать, что делать с этими людьми дальше.
8 августа к дому, в котором были размещены 37 украинцев и три эстонца, прибыли сотрудники полиции и сам Сухонен, однако внутри постройки они никого не обнаружили. В разговоре с Yle Сухонен отметил, что видел неподалеку от дома следы транспортного средства, предположительно, автобуса.
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