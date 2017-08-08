Дайджест

В Израиле рухнул военный вертолет

8 август 2017 (17:47)

Боевой вертолет Apache разбился во время полета на военно-воздушной базе Рамон в Израиле. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в результате инцидента погиб 43-летний пилот резерва майор Давид Зохар. Второй пилот в результате инцидента пострадал.

По факту произошедшего начато расследование. До завершения расследования командование ВВС Израиля ввело запрет на полеты всех боевых вертолетов.

Ранее конвертоплан MV-22 Osprey корпуса морской пехоты США разбился у берегов Австралии.

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