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В Израиле рухнул военный вертолет

Боевой вертолет Apache разбился во время полета на военно-воздушной базе Рамон в Израиле. Об этом сообщает Associated Press.



Отмечается, что в результате инцидента погиб 43-летний пилот резерва майор Давид Зохар. Второй пилот в результате инцидента пострадал.



По факту произошедшего начато расследование. До завершения расследования командование ВВС Израиля ввело запрет на полеты всех боевых вертолетов.



Ранее конвертоплан MV-22 Osprey корпуса морской пехоты США разбился у берегов Австралии.

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