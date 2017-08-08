Новости дня

Глава «Атомстройкомплекса» раскритиковал планы по сносу недостроенной телебашни в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. Глава НП «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев на пресс-конференции раскритиковал планы по сносу недостроенной телебашни в Екатеринбурге и строительству на этом месте ледовой арены.



«Во-первых, я выступаю против строительства на этом месте ледовой аренды. На мой взгляд, ее необходимо возводить там, где можно разместить машины. Кроме того, далеко не все жители Екатеринбурга любят футбол и хоккей. Есть граждане, которые любят послушать музыку или просто посидеть спокойно во дворе. Наличие арены снизит качество тех объектов, которые расположены в непосредственной близости от нее. Я считаю, что это не совсем правильно. Во всем мире большие стадионы стараются строить за городом, чтобы не мешать отдыхать людям в центре. Во-вторых, я не поддерживаю снос телебашни. Не мы ее строили, не нам ее и сносить. Мы получили все это в пользование на короткий срок. Наша задача — не навредить или постараться улучшить то, что нам передано предками. Если мы не можем ее как-то облагородить, то надо отложить это решение до лучших времен», — заявил Валерий Ананьев.



Отметим, что ранее НК «Атомстройкомплекс» был одним из главных претендентов на получение земельного участка вблизи недостроенной телебашни. Однако в июле 2017 года было принято решение приватизировать объект путем создания АО «Ледовая арена», в котором 40% акций будет принадлежать региональным властям, 60% — компании, определенной ООО «УГМК-Холдинг». После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: