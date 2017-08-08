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Итальянскую теннисистку уличили в применении допинга
8 август 2017 (13:27)
Итальянка Сара Эррани дисквалифицирована на два месяца за употребление запрещенных препаратов. Об этом сообщается на официальном сайте Международной теннисной федерации (ITF), передает портал «Лента.ру».
В пробе спортсменки от 16 февраля 2017 года было обнаружен летрозол (препарат, способствующий росту мышечной массы). 18 апреля Эррани было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. Теннисистка дала признательные показания и ходатайствовала о разбирательстве независимого суда, который принял ее версию произошедшего. По словам спортсменки, препарат принимает ее мать, которая хранит летрозол на кухне. Эррани отметила, что вещество случайно попало в ее организм вместе с пищей.
Эррани отстранена от соревнований начиная с 3 августа. Ее результаты в период с 16 февраля до 7 июня 2017 года (дата следующего отрицательного теста) аннулированы. Она лишена рейтинговых очков и призовых, которые выиграла на соревнованиях в этот период.
В пробе спортсменки от 16 февраля 2017 года было обнаружен летрозол (препарат, способствующий росту мышечной массы). 18 апреля Эррани было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. Теннисистка дала признательные показания и ходатайствовала о разбирательстве независимого суда, который принял ее версию произошедшего. По словам спортсменки, препарат принимает ее мать, которая хранит летрозол на кухне. Эррани отметила, что вещество случайно попало в ее организм вместе с пищей.
Эррани отстранена от соревнований начиная с 3 августа. Ее результаты в период с 16 февраля до 7 июня 2017 года (дата следующего отрицательного теста) аннулированы. Она лишена рейтинговых очков и призовых, которые выиграла на соревнованиях в этот период.
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