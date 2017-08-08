Дайджест
В Москве обнаружили «резиновую» квартиру
8 август 2017 (13:27)
В Востряковском проезде района Бирюлево Западное на юге столицы участковый полиции обнаружил квартиру, в которой был прописан 31 иностранец. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
В ведомстве пояснили, что ранее судимый 33-летний местный житель зарегистрировал приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что те проживать у него дома не будут. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей УК «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В ведомстве пояснили, что ранее судимый 33-летний местный житель зарегистрировал приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что те проживать у него дома не будут. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей УК «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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