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В Москве обнаружили «резиновую» квартиру

В Востряковском проезде района Бирюлево Западное на юге столицы участковый полиции обнаружил квартиру, в которой был прописан 31 иностранец. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.



В ведомстве пояснили, что ранее судимый 33-летний местный житель зарегистрировал приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что те проживать у него дома не будут. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей УК «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».



Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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