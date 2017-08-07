Кризис

Свердловская область доначислила в федеральный бюджет более 5,2 млрд рублей

По итогам I полугодия налоговыми органами Свердловской области дополнительно начислено платежей в консолидированный бюджет РФ 5 млрд 263 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



По сравнению с I полугодием 2016 года дополнительно начисленные платежи увеличились на 58,8 млн руб.



По результатам проведенных 829 тыс. камеральных налоговых проверок деклараций налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 817 млн руб. По результатам проведенных 433 выездных налоговых проверок организаций и 51 проверки физических лиц дополнительно начислено платежей в сумме 3 млрд 187 млн руб.



Дополнительно начисленные платежи в расчете на одну проверку организации увеличились на 163 тыс. руб. (или на 2,4%) и составили 7 млн руб., на одну проверку физического лица — увеличились на 639 тыс. руб. (или на 31,2%) и составили 2,7 млн руб.



За I полугодие 2017 года с участием органов внутренних дел проведены 92 выездные налоговые проверки налогоплательщиков, по результатам которых дополнительно начислено платежей в сумме 1 млрд 198 млн руб. Сумма дополнительно начисленных платежей на одну проведенную выездную налоговую проверку составила 13 млн руб.



Сумма налоговых обязательств, увеличенная налогоплательщиками по результатам контрольно-аналитической работы налоговых органов, выросла по сравнению с I полугодием 2016 года на 2,1 млн руб. и составила 529,5 млн руб.

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