Дайджест
Польша готова импортировать сжиженный газ из США
7 август 2017 (13:23)
Польша готова импортировать американский сжиженный природный газ, если цена на него будет конкурентоспособной. Об этом он заявил в интервью РИА Новости глава польского МИД Витольд Ващиковский.
«Мы еще не решили импортировать газ — источники — из США. Пару месяцев назад к нам поступил один или два танкера с сжиженным газом из США, это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из Соединенных Штатов», — отметил он.
Ващиковский назвал это успешным проектом. «Однако сейчас мы просто ожидаем условий и контракта, будущего контракта», — добавил он.
«Мы будем, мы хотим, мы намерены импортировать газ из Соединенных Штатов с тем условием, что цена будет конкурентоспособной с той, что есть на газ от других поставщиков, таких как Катар или Россия. Пока газ из США значительно дороже. Однако если они предложат контракт, который сможет составить конкуренцию импорту газа из Катара или других регионов, мы можем рассмотреть его», — сказал Ващиковский.
«Мы еще не решили импортировать газ — источники — из США. Пару месяцев назад к нам поступил один или два танкера с сжиженным газом из США, это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из Соединенных Штатов», — отметил он.
Ващиковский назвал это успешным проектом. «Однако сейчас мы просто ожидаем условий и контракта, будущего контракта», — добавил он.
«Мы будем, мы хотим, мы намерены импортировать газ из Соединенных Штатов с тем условием, что цена будет конкурентоспособной с той, что есть на газ от других поставщиков, таких как Катар или Россия. Пока газ из США значительно дороже. Однако если они предложат контракт, который сможет составить конкуренцию импорту газа из Катара или других регионов, мы можем рассмотреть его», — сказал Ващиковский.
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