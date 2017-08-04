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Годовая инфляция в Свердловской области в июле составила 4%
4 август 2017 (17:28)
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Годовая инфляция в Свердловской области в июле 2017 года составила 4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Продовольственные товары за год подорожали на 4,1%, непродовольственные — на 4%, алкоголь — на 7,4%, услуги — на 3,2%.
По сравнению с июнем 2017 года инфляция на Среднем Урале составила 0,4%.
Продовольственные товары за год подорожали на 4,1%, непродовольственные — на 4%, алкоголь — на 7,4%, услуги — на 3,2%.
По сравнению с июнем 2017 года инфляция на Среднем Урале составила 0,4%.
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