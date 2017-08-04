Госорганы против бизнеса

Невысокая исполнительская дисциплина бюджетных учреждений нередко становится спусковым крючком для появления у частного бизнеса финансовых проблем. К началу лета госорганы задолжали малому и среднему бизнесу Свердловской области 1,3 млрд руб. по муниципальным и государственным контрактам. При этом предприниматели обязаны уплатить налоги и взносы во внебюджетные фонды с тех средств, которые фактически не получили. Иначе ФНС остается в праве заблокировать счета компании и подать заявление о банкротстве. В результате подобной «поддержки» малый бизнес либо прекращает деятельность, либо уходит в «тень».На начало лета органы муниципальной и государственной власти Свердловской области задолжали субъектам малого и среднего предпринимательства региона 1,3 млрд руб. Об этом УрБК рассказал президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков.«Два месяца назад 1,3 млрд руб. органы муниципальной и государственной власти должны были малому и среднему бизнесу Свердловской области. Сейчас, надеюсь, цифра, уменьшилась. Но статистику собрать трудно — лишь бы другие долги не появлялись. Крупному бизнесу проще решать проблемы с отсрочкой — у них нет таких административных барьеров. А у малого и среднего бизнеса, как правило, и юристов своих нет, и связей, которые могут пролоббировать интересы», — пояснил А. Филиппенков.При этом предприниматели фактически оказываются вынуждены оплачивать налоги с тех средств, которые они еще не получили, отмечает эксперт.«Если предприниматель задержался с выплатой налогов, налоговая может «заморозить» счет. Получается, что хотя муниципальные или государственные органы еще не заплатили по контракту предпринимателю, он обязан заплатить все налоги. Для многих предприятий это как смерть», — прокомментировал президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса.В случае возникновения у предприятия задолженности по налогам в 300 тыс. руб. ФНС может подать заявление на банкротство предприятия. Для сравнения, физические лица должны накопить долг по налогам в 500 тыс. руб. По словам президента некоммерческого партнерства «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Михаила Сачёва, в итоге значительная часть банкротств возникает, по сути, из-за несвоевременного выполнения обязательств госорганами.«Я не могу сказать, что в половине случаев такая проблема, но это очень большой процент банкротств. Там же ситуация какая: по госконтракту кто-то не заплатил, пошла задолженность, пенсионный фонд или налоговая за невыплату заблокировали счет. Получается, что органы государственной власти в совокупности затягивают удавку на шее предприятия. А уже потом, когда кислород перекрыли, клиент посинел, бьется в конвульсиях, они спохватываются, что что-то надо сделать. Так вы раньше действия не можете скоординировать? Но каждый отвечает за свое», — рассказал Михаил Сачёв.В текущих экономических условиях налоговая инспекция в первую очередь должна быть заинтересована в том, чтобы количество налогоплательщиков не сокращалось, а не банкротить их, уверен он.«Руководитель ФНС отчитывался о росте собираемости ежеквартально на 4%. И кризис, и сокращение оборота, а ФНС умудряется увеличивать сборы. Называется, живем один раз, что завтра будет неважно. Одной из основных целей налоговой инспекции должно быть сохранение налогоплательщика, чтобы ручеек денег в бюджет, так сказать, не иссякал. А у нас сейчас получается, что банкротство используют как способ пополнения бюджета», — заключил президент Союза «УрСО АУ».Особенно напряженная обстановка из-за отсрочки платежей по госконтрактам сложилась в Ирбитском районе, рассказал Анатолий Филиппенков. Чаще всего невысокой платежной дисциплиной отличаются бюджетные учреждения в сферах ЖКХ, здравоохранения и образования.Так, в Сосьвинском городском округе из-за просрочки платежа по госконтракту со стороны медицинского учреждения у частной компании образовалась задолженность по зарплате. Похожая история происходит в Дегтярске. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на публичных слушаниях правоприменительной практики Госинспекции труда региона.«Почему-то никто не хочет обратить внимание, что в том числе бывает, что и государство должно. У нас сегодня невыплаченные зарплаты по двум предприятиям ООО «Восточное» в Сосьвинском округе и «Водоканал» в Дегтярске. Там задолжали наши государственные больницы. Сейчас буду разговаривать с губернатором, потому что сосьвинская компания сразу погасила бы долги по зарплате, а дегтярская — аванс за май», — акцентировала внимание омбудсмен.Отсрочка платежей по госконтрактам в итоге просто вынуждает малый и средний бизнес либо прекращать деятельность, либо уходить в «тень». По данным Свердловскстата, в сфере МСП занят каждый третий работник региона. И все они оказались, по сути, заложниками этой ситуации.