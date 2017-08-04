Дайджест
В Венесуэле атаковали посольство Испании
4 август 2017 (17:13)
В Каракасе совершено нападение на посольство Испании. Об этом сообщает прокуратура Венесуэлы, передает портал «Лента.ру».
Двое неизвестных на мотоцикле бросили в здание несколько «коктейлей Молотова».
Дипломатический источник сказал агентству Reuters, что никто не пострадал.
В Венесуэле с апреля продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стало более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между президентом Николасом Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта.
Двое неизвестных на мотоцикле бросили в здание несколько «коктейлей Молотова».
Дипломатический источник сказал агентству Reuters, что никто не пострадал.
В Венесуэле с апреля продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стало более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между президентом Николасом Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта.
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