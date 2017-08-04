Фарфоровый спас

Арбитражный суд Свердловской области по ходатайству завода «Фарфор Сысерти» перенес рассмотрение дела о банкротстве предприятия на 5 сентября. Напомним, что обращение в суд подала инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга (сумма долга — 71,5 млн руб.). Рассмотрение дела по существу было назначено на 3 августа. Однако на заседании представители предприятия попросили отложить процедуру банкротства из-за активных переговоров собственников с налоговой инспекцией по поводу урегулирования долга.Отметим, что Сысертский фарфоровый завод был основан в 1956 году, он считается старейшим подобным предприятием Урала. Около 80% технологического процесса на заводе составляет ручной труд. Предприятие выпускает вазы, столовые и чайные сервизы, сувениры и статуэтки на темы уральских сказок и русских былин, а также фарфоровые иконостасы.В настоящее время 50% предприятия принадлежит «Распорядительной дирекции МУГИСО», 50% — Екатеринбургской епархии.Как стало известно УрБК, в настоящее время областные власти ведут активную работу по спасению предприятия. В частности, идут переговоры о передаче доли МУГИСО Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). У КРСУ разработан план финансового оздоровления предприятия. Корпорация должна предоставить займ заводу «Фарфор Сысерти», который позволит погасить задолженность перед налоговыми органами. Условия предоставления кредита в ходе заседания не разглашались.По информации газеты «Коммерсантъ», представители «Фарфора Сысерти» в суде заявили, что в настоящее время задолженность предприятия перед ИФНС составляет порядка 53 млн руб., выплачено уже около 19 млн руб.«Есть задание сохранить предприятие как имеющее статус народного художественного промысла», — пояснил в суде представитель КРСУ.Впрочем, в картотеке арбитражного суда Свердловской области есть информация, что к предприятию имеют финансовые претензии и другие организации. 26 июня 2017 года был удовлетворен иск о взыскании ОАО «Энергосбыт Плюс» с «Фарфора Сысерти» 414 тыс. руб. В настоящее время арбитражный суд рассматривает еще два дела: иски от газовой компании «Уралсевергаз» о взыскании 251 тыс. руб. и от пенсионного фонда Верх-Исетского района (51,5 тыс. руб.). Несмотря на то, что суммы, которые в них фигурируют, невелики, это может стать дополнительной нагрузкой при финансовом оздоровлении.Напомним, что финансовые проблемы на заводе «Фарфор Сысерти» начались давно. В прошлом году правительство области начало поиск инвестора для завода. Именно тогда впервые появилась информация о том, что предприятие отдадут под контроль КРСУ. Но, сделав аудит завода в ноябре 2016 года, в корпорации сочли нецелесообразным вкладывать средства в действующий завод. Госуправленцы сочли, что развивать предприятие можно только при наличии инвестиций на создание нового производства. В противном случае вложения будут убыточными. Кроме того, в качестве потенциального инвестора называлась компания «Сима-Ленд», но эти сведения не нашли подтверждения.Когда угроза банкротства завода «Фарфор Сысерти» стала реальной, позиция КРСУ изменилась. В корпорации все-таки согласились выделить средства для проведения полного финансового оздоровления предприятия.Очевидно, что такое решение несет в себе серьезные риски. Завод все последние годы приносил большие убытки. Поэтому не исключено, что новому собственнику в будущем придется неоднократно вытаскивать завод из долговой ямы. Конечно, существует вероятность, что КРСУ через определенное время удастся вывести «Фарфор Сысерти» на экономически эффективный уровень производства за счет обновления технологических процессов и грамотной маркетинговой стратегии. Однако для этого потребуются дополнительные финансовые вложения. Не секрет, что КРСУ изначально создавалась для инвестиций в новые высокоприбыльные проекты. Вложения в завод «Фарфор Сысерти» никак не вписываются в эту стратегию.