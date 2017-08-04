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Председатель совета директоров ММК поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«Уважаемые железнодорожники, работники и ветераны Южно-Уральской железной дороги и железнодорожного транспорта ММК! От души поздравляю вас с профессиональным праздником!



Именно вы — машинисты, диспетчеры, инженеры, ремонтники, путейцы — составляете крепкую основу важнейшей отрасли российской экономики. От вашего опыта и трудолюбия напрямую зависит эффективность интеграции Магнитки в народнохозяйственную жизнь страны, своевременность выполнения заказов, реализация крупных инвестиционных проектов и многие другие аспекты жизнедеятельности нашего города и комбината.



Южно-Уральская железная дорога десятилетиями обеспечивает не только безопасное и бесперебойное передвижение пассажиропотока, но и, принимая у железнодорожников ММК эстафету перевозок, доставляет производственные грузы во всех направлениях. Не случайно Магнитка считает одним из своих главных символов «заслуженный» паровоз, вставший на вечную стоянку на привокзальной площади.



Железнодорожная отрасль непрерывно развивается, совершенствуя качество предоставляемых услуг и инфраструктуру, обновляя подвижной состав и модернизируя инженерные коммуникации, наращивая производственные мощности, повышая комфортность и безопасность движения.



Сегодня слова глубокой признательности звучат для всех, кто связал судьбу с железной дорогой. За ответственный и плодотворный труд, за верность профессиональным традициям и преданность делу, за надежность и стабильность в решении жизненно важных вопросов Магнитки.



Примите самые искренние поздравления с праздником и пожелания отличного настроения, новых достижений в вашем благородном труде, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и семейного благополучия!



Долгих и счастливых вам жизненных путей! С Днём железнодорожника!», — сообщил Виктор Рашников.

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