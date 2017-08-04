Дайджест
Неймар перешел во французский ПСЖ
4 август 2017 (12:52)
Бразильский футболист Неймар перешел во французский «Пари Сен-Жермен». Это следует из сообщения, размещенного в аккаунте клуба в одной из соцсетей.
Контракт действует пять лет — до 30 июня 2022 года, уточняется в сообщении.
Ранее Неймар выкупил свой контракт с испанской «Барселоной» за 222 млн евро.
Такая сумма отступных была прописана в соглашении бразильца с каталонцами. После этого бразилец стал свободным агентом.
В четверг, 3 августа, сообщалось, что испанская примера отказаласьрегистрировать трансфер Неймара в ПСЖ.
Контракт действует пять лет — до 30 июня 2022 года, уточняется в сообщении.
Ранее Неймар выкупил свой контракт с испанской «Барселоной» за 222 млн евро.
Такая сумма отступных была прописана в соглашении бразильца с каталонцами. После этого бразилец стал свободным агентом.
В четверг, 3 августа, сообщалось, что испанская примера отказаласьрегистрировать трансфер Неймара в ПСЖ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Неймар пройдет медобследование перед переходом в «ПСЖ»
- Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной» 15 июля
- Бразилец Фернандо перешел в ФК «Спартак»
- Неймар примет участие в Олимпийских играх в Рио
- Халк намерен уйти из «Зенита»
Loading...