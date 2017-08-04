Дайджест

Неймар перешел во французский ПСЖ

4 август 2017 (12:52)

Бразильский футболист Неймар перешел во французский «Пари Сен-Жермен». Это следует из сообщения, размещенного в аккаунте клуба в одной из соцсетей.

Контракт действует пять лет — до 30 июня 2022 года, уточняется в сообщении.

Ранее Неймар выкупил свой контракт с испанской «Барселоной» за 222 млн евро.

Такая сумма отступных была прописана в соглашении бразильца с каталонцами. После этого бразилец стал свободным агентом.

В четверг, 3 августа, сообщалось, что испанская примера отказаласьрегистрировать трансфер Неймара в ПСЖ.

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