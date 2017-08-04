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В Сан-Франциско произошла стрельба в парке

В Сан-Франциско в результате стрельбы ранены трое человек. Об этом сообщает Associated Press.



Инцидент произошел в Долорес-парке, когда там находилось значительное число посетителей.



По словам свидетелей, несколько мужчин, находившихся на мосту, начали выкрикивать угрозы. Один из них выхватил оружие и начал стрелять по людям. Внешность злоумышленников нельзя было рассмотреть, так как у них было закрыто все, кроме глаз.



Один из раненых находится в критическом состоянии. Еще одному была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен. Третий раненый — несовершеннолетний, подробностей о его состоянии нет.



Расположенный на холме Долорес Парк является популярным местом среди местных жителей и туристов.

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