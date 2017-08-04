Дайджест
В Сан-Франциско произошла стрельба в парке
4 август 2017 (12:52)
В Сан-Франциско в результате стрельбы ранены трое человек. Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в Долорес-парке, когда там находилось значительное число посетителей.
По словам свидетелей, несколько мужчин, находившихся на мосту, начали выкрикивать угрозы. Один из них выхватил оружие и начал стрелять по людям. Внешность злоумышленников нельзя было рассмотреть, так как у них было закрыто все, кроме глаз.
Один из раненых находится в критическом состоянии. Еще одному была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен. Третий раненый — несовершеннолетний, подробностей о его состоянии нет.
Расположенный на холме Долорес Парк является популярным местом среди местных жителей и туристов.
Инцидент произошел в Долорес-парке, когда там находилось значительное число посетителей.
По словам свидетелей, несколько мужчин, находившихся на мосту, начали выкрикивать угрозы. Один из них выхватил оружие и начал стрелять по людям. Внешность злоумышленников нельзя было рассмотреть, так как у них было закрыто все, кроме глаз.
Один из раненых находится в критическом состоянии. Еще одному была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен. Третий раненый — несовершеннолетний, подробностей о его состоянии нет.
Расположенный на холме Долорес Парк является популярным местом среди местных жителей и туристов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В аэропорту загорелся двигатель американского самолета
- В результате стрельбы на фабрике в Канзасе пострадали 20 человек
- Во время стрельбы в Новом Орлеане были ранены 17 человек
- У входа в парламент Армении произошла стрельба
- В результате стрельбы в Вашингтоне погибло трое человек
Loading...