Дайджест
ФБР арестовало британского компьютерного исследователя
4 август 2017 (12:52)
ФБР США арестовало британского компьютерного исследователя Маркуса Хатчинса по обвинению в сговоре с целью рекламы и продажи вредоносной программы Kronos. Об этом сообщает Reuters.
Хатчинс был задержан в Лас-Вегасе на этой неделе после участия в ежегодной хакерской конференции Def Con. Ему приписывают помощь в нейтрализации глобальной атаки WannaCry в этом году. При этом представитель правоохранительных органов заявил, что дело Хатчинса не связано с атакой WannaCry.
Вирус WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал активно распространяться 12 мая. Неизвестные хакеры блокировали информацию на компьютерах и требовали выкуп в размере от 300 до 600 долл. США.
Хатчинс был задержан в Лас-Вегасе на этой неделе после участия в ежегодной хакерской конференции Def Con. Ему приписывают помощь в нейтрализации глобальной атаки WannaCry в этом году. При этом представитель правоохранительных органов заявил, что дело Хатчинса не связано с атакой WannaCry.
Вирус WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал активно распространяться 12 мая. Неизвестные хакеры блокировали информацию на компьютерах и требовали выкуп в размере от 300 до 600 долл. США.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- МВД Украины сообщило о новой кибератаке
- В глобальной кибератаке могли участвовать хакеры из КНДР
- Исламские боевики планировали теракты в России
- Хакеры атаковали сайт «Газета.Ru»
- Русских хакеров обвиняют в краже миллионов из банка Citigroup
Loading...