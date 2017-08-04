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ФБР арестовало британского компьютерного исследователя

ФБР США арестовало британского компьютерного исследователя Маркуса Хатчинса по обвинению в сговоре с целью рекламы и продажи вредоносной программы Kronos. Об этом сообщает Reuters.



Хатчинс был задержан в Лас-Вегасе на этой неделе после участия в ежегодной хакерской конференции Def Con. Ему приписывают помощь в нейтрализации глобальной атаки WannaCry в этом году. При этом представитель правоохранительных органов заявил, что дело Хатчинса не связано с атакой WannaCry.



Вирус WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал активно распространяться 12 мая. Неизвестные хакеры блокировали информацию на компьютерах и требовали выкуп в размере от 300 до 600 долл. США.

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