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Трамп планировал сняться в фильме-катастрофе

Дональд Трамп за два года до вступления в должность президента США дал предварительное согласие на съемку в третьей части фильма-катастрофы «Акулий торнадо» в роли главы государства. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.



Отмечается, что изначально на роль президента США приглашали бывшего губернатора Аляски Сару Пэйлин, но переговоры с ней провалились.



После этого один из актеров картины, Йен Зиринг, предложил кандидатуру Трампа на эту роль.

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