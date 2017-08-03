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Трамп планировал сняться в фильме-катастрофе
3 август 2017 (17:46)
Дональд Трамп за два года до вступления в должность президента США дал предварительное согласие на съемку в третьей части фильма-катастрофы «Акулий торнадо» в роли главы государства. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что изначально на роль президента США приглашали бывшего губернатора Аляски Сару Пэйлин, но переговоры с ней провалились.
После этого один из актеров картины, Йен Зиринг, предложил кандидатуру Трампа на эту роль.
Отмечается, что изначально на роль президента США приглашали бывшего губернатора Аляски Сару Пэйлин, но переговоры с ней провалились.
После этого один из актеров картины, Йен Зиринг, предложил кандидатуру Трампа на эту роль.
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