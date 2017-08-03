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Президент Молдавии встретится с Рогозиным

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен 4 августа встретиться в Тегеране с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Об этом он написал в своей странице в соцсети.



«4-го числа буду в Тегеране. Намерен провести там запланированную встречу с Дмитрием Рогозиным», — сообщил Додон.



Ранее в среду Кишинев объявил российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. По одной из версий, причиной этого стало интервью вице-премьера телеканалу «Россия 24», в котором он «допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания» в адрес граждан Молдавии и ее руководства.

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