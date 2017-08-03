Дайджест
Президент Молдавии встретится с Рогозиным
3 август 2017 (12:41)
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен 4 августа встретиться в Тегеране с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Об этом он написал в своей странице в соцсети.
«4-го числа буду в Тегеране. Намерен провести там запланированную встречу с Дмитрием Рогозиным», — сообщил Додон.
Ранее в среду Кишинев объявил российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. По одной из версий, причиной этого стало интервью вице-премьера телеканалу «Россия 24», в котором он «допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания» в адрес граждан Молдавии и ее руководства.
«4-го числа буду в Тегеране. Намерен провести там запланированную встречу с Дмитрием Рогозиным», — сообщил Додон.
Ранее в среду Кишинев объявил российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. По одной из версий, причиной этого стало интервью вице-премьера телеканалу «Россия 24», в котором он «допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания» в адрес граждан Молдавии и ее руководства.
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