Дайджест

Президент Молдавии встретится с Рогозиным

3 август 2017 (12:41)

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен 4 августа встретиться в Тегеране с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Об этом он написал в своей странице в соцсети.

«4-го числа буду в Тегеране. Намерен провести там запланированную встречу с Дмитрием Рогозиным», — сообщил Додон.

Ранее в среду Кишинев объявил российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. По одной из версий, причиной этого стало интервью вице-премьера телеканалу «Россия 24», в котором он «допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания» в адрес граждан Молдавии и ее руководства.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...