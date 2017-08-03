Полный бак суррогата

Доля суррогата в общем объеме произведенного в России дизельного топлива растет с каждым годом. По разным оценкам, уже сейчас она занимает от 20% до 60% рынка. Поставщики ежедневно «обрывают» телефоны с предложением поставить ГСМ по самой выгодной цене, жалуются уральские аграрии. Между тем сельхозпроизводители не спешат менять проверенных контрагентов: ошибка может обойтись в сотни тысяч рублей на ремонт дорогостоящей импортной техники.За последние годы производство суррогатного дизельного топлива выросло в России почти в 1,5 раза. Такие данные озвучил доцент кафедры химмотологии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Леонид Багдасаров в ходе рабочего совещания «Топливная безопасность агропромышленного комплекса России», которое прошло в рамках «Всероссийского дня поля-2017». По разным оценкам экспертов, доля суррогата на рынке составляет от 20 до 60%. При этом только официально зарегистрированные 9 млн т контрафакта, произведенного в 2015 году, это в два раза превышает годовую потребность всей отрасли АПК.По словам уральских аграриев, новые предложения от поставщиков дизтоплива они получают ежедневно.«Больше всего, что предлагают сегодня — это дизельное топливо. Знаете, если из кабинета не выходить, то часа не пройдет, чтобы какое-нибудь «самое выгодное» предложение не поступило. Вот всю прошлую неделю меня из Нижнего Новгорода одолевали, тоже хотят сюда зайти, поставлять нам на рынок топливо. А что им? Сейчас интернет есть, логистика есть, шофера можно и здесь нанять, пусть он развозит с наших заводов», — рассказал директор СХПК «Битимский» Михаил Мальцев.И если раньше требования к ГСМ у сельхозпроизводителей были не такие строгие из-за «всеядности» советской техники, то с ростом доли импортного оборудования фермеры стараются не рисковать.«У кого-то техника старенькая советских времен, она может даже и на мазуте работать. Но это дело каждого хозяйствующего субъекта. Видите, у нас доля импортной техники начала уже ползти вверх. Там двигатели такие, с претензиями на качество топлива — очень капризные. А запороть аппаратуру — это сотни тысяч рублей», — поделился председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.Фермер Анатолий Жиганов отмечает, что и современная российская техника страдает от контрафактного топлива. При этом цены на отечественные комплектующие тоже немаленькие.«Это очень серьезная проблема. У нас на рынке, наверное, каждое второе предложение — это суррогат. Сначала обещают, сертификаты показывают, что топливо хорошее, а привозят все равно суррогатное. Это убийственно для техники. Выходит из строя топливная аппаратура, двигатели, особенно импортные. Нашей российской еще не так страшно, хоть и тоже ущерб, а импортная на нем вообще не работает. Вот и стараемся у постоянных, проверенных поставщиков брать», — поделился А. Жиганов.В результате аграрии либо сразу отказывают настойчивым поставщикам, либо предлагают им за свой счет доказать качество товара в лаборатории.«У нас импортная техника в основном в хозяйстве, и брать топливо у неизвестных поставщиков мы не рискуем. Предложения каждый день приходят, звонков море. Всех отфутболиваем или выдвигаем им условия — привезти и провести анализ за свой счет. Пока не проверим в лаборатории в Екатеринбурге, мы не сливаем», — прокомментировал председатель СПК «Килачевский» Анатолий Никифоров.По идее, такая высокая конкуренция на рынке должна привести к повышению качества товара либо к снижению цены, считают фермеры. Однако пока ни того, ни другого не происходит: доля суррогата по-прежнему высока, цены ползут вверх. Так, по данным Росстата, в июне 2017 года 1 литр дизтоплива в Свердловской области стоил в среднем 38,24 руб., это на 5,4% выше, чем годом ранее. По России за год цена выросла почти на 7%, до 37,93 руб., по Екатеринбургу — на 6,62%, до 38,67 руб. за литр.С учетом того, что сельхозпроизводители стараются не менять проверенных поставщиков годами, остается под вопросом, куда поставщики фальсификата в итоге сбывают продукцию. То, что суррогат в итоге удается реализовать, сомневаться не приходится — иначе его производство бы не росло. По мнению некоторых экспертов, производители суррогата могут сбывать свою продукцию, участвуя в госзакупках и тендерах. В сфере поставки ГСМ пока не объявили о создании реестра недобросовестных подрядчиков, и руки у фальсификаторов остаются развязанными.