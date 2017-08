Дайджест

Карлос Слим продал акции NYT

Мексиканский мультимиллиардер Карлос Слим продал часть принадлежащих ему акций газеты The New York Times. Об этом сообщает Forbes.



Отмечается, что всего инвестиционной группой Grupo Carso, принадлежащей семье Слима, было продано порядка 521,5 тыс. акций издания. Сделка оценивается в 10 млн долл. США.



Слим до этой продажи владел 17% New York Times (28 млн акций). При этом общая стоимость его пакета оценивалась примерно в 370 млн долл.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: